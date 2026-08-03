Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Огонь стремительно распространяется: в штате Вашингтон эвакуируют десятки тысяч жителей 0 87

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дома в огне
ФОТО: twitter

В американском штате Вашингтон продолжаются масштабные лесные пожары. Власти объявили наивысший уровень эвакуации для района Спокана, где свои дома должны покинуть около 60 тысяч человек.

Власти американского штата Вашингтон распорядились эвакуировать около 60 тысяч жителей города Спокан и близлежащих районов из-за быстро распространяющихся лесных пожаров.

Для наиболее опасных территорий объявлен наивысший уровень эвакуационного предупреждения. Жителям рекомендовано немедленно покинуть свои дома и не возвращаться до официального разрешения экстренных служб.

По данным властей, огонь уже уничтожил не менее 600 жилых домов, коммерческих зданий и других построек.

Масштаб пожаров продолжает расти, а спасательные службы сосредоточены на защите населенных пунктов и эвакуации жителей из зоны риска.

Губернатор штата Боб Фергюсон сообщил, что обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, речь идет об «ужасной и разрушительной» ситуации, затронувшей как Спокан, так и другие районы штата.

Фергюсон выразил надежду, что федеральные власти в ближайшее время одобрят запрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с огнем и ликвидации последствий.

Спокан — второй по величине город штата Вашингтон после Сиэтла. В нем проживает около 231 тысячи человек, поэтому нынешняя эвакуация стала одной из крупнейших в регионе за последнее время.

Лесные пожары остаются одной из главных угроз для западных штатов США в летний период. Жаркая и сухая погода способствует быстрому распространению огня, а сильный ветер осложняет работу пожарных.

×
Читайте нас также:
#США #эвакуация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Террористы Хамас
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Бывший посол Германии в России
Изображение к статье: Первые пострадавшие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дороги
Люблю!
Изображение к статье: Грибник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Виктор Лапченок
Lifenews
Изображение к статье: деревянный дом
Наша Латвия
3
Изображение к статье: магазин
Бизнес
2
Изображение к статье: мужчина перед компьютером
Техно
Изображение к статье: Дороги
Люблю!
Изображение к статье: Грибник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Виктор Лапченок
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео