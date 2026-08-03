В американском штате Вашингтон продолжаются масштабные лесные пожары. Власти объявили наивысший уровень эвакуации для района Спокана, где свои дома должны покинуть около 60 тысяч человек.

Власти американского штата Вашингтон распорядились эвакуировать около 60 тысяч жителей города Спокан и близлежащих районов из-за быстро распространяющихся лесных пожаров.

Для наиболее опасных территорий объявлен наивысший уровень эвакуационного предупреждения. Жителям рекомендовано немедленно покинуть свои дома и не возвращаться до официального разрешения экстренных служб.

По данным властей, огонь уже уничтожил не менее 600 жилых домов, коммерческих зданий и других построек.

Масштаб пожаров продолжает расти, а спасательные службы сосредоточены на защите населенных пунктов и эвакуации жителей из зоны риска.

Губернатор штата Боб Фергюсон сообщил, что обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, речь идет об «ужасной и разрушительной» ситуации, затронувшей как Спокан, так и другие районы штата.

Фергюсон выразил надежду, что федеральные власти в ближайшее время одобрят запрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с огнем и ликвидации последствий.

Спокан — второй по величине город штата Вашингтон после Сиэтла. В нем проживает около 231 тысячи человек, поэтому нынешняя эвакуация стала одной из крупнейших в регионе за последнее время.

Лесные пожары остаются одной из главных угроз для западных штатов США в летний период. Жаркая и сухая погода способствует быстрому распространению огня, а сильный ветер осложняет работу пожарных.