Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран начнут переговоры уже в понедельник. По его словам, решение отказаться от масштабного удара по Ирану было принято после появления перспектив дипломатического соглашения.

США и Иран приступят к переговорам в понедельник. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One.

По словам американского лидера, переговоры начнутся во второй половине дня, однако место их проведения и состав делегаций он раскрывать не стал.

«Теперь мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра во второй половине дня», — сказал Трамп.

Накануне президент сообщил, что отказался от подготовки масштабного удара по Ирану, который, по его утверждению, мог стать крупнейшей военной операцией такого рода со времен Второй мировой войны.

Трамп заявил, что на это решение повлияли как дипломатические сигналы со стороны Ирана, так и обращения союзников США на Ближнем Востоке.

По его словам, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар просили Вашингтон не наносить удар, поскольку рассчитывают на достижение соглашения.

Президент также сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предупреждал о возможных тяжелых последствиях эскалации, включая новые потоки беженцев и дестабилизацию региона.

Трамп выразил уверенность, что стороны могут договориться не только о ситуации вокруг Ормузского пролива, но и по вопросам, связанным с иранской ядерной программой.

Если переговоры действительно начнутся, это станет первой попыткой вывести нынешний кризис из военной плоскости после нескольких недель взаимных ударов и резкого обострения ситуации вокруг Ирана.

Напомним, нынешний виток конфликта начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Попытки добиться прекращения огня предпринимались и ранее, однако предыдущие договоренности сорвались, после чего боевые действия возобновились.