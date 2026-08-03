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Пережил бойню, но не смог пережить утрату: выживший на фестивале Nova покончил с собой на могиле своей возлюбленной 0 145

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бар Асраф и Лирон Барда

Почти три года спустя после нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova трагедия получила новое продолжение. Один из выживших, 30-летний Бар Асраф, покончил с собой на могиле своей возлюбленной, погибшей во время теракта.

30-летний израильтянин Бар Асраф, переживший нападение боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, покончил с собой на могиле своей девушки Лирон Барды. Об этом сообщили его родственники.

Во время атаки на фестиваль, проходивший недалеко от границы с сектором Газа, погибли сотни человек. Бар Асрафу удалось выжить, однако Лирон Барда стала одной из жертв трагедии. По словам близких, молодой человек так и не смог оправиться после ее гибели и до последних дней называл ее своей «второй половинкой».

Семья рассказала, что после трагедии мужчина жил с тяжелой психологической травмой. Его преследовали воспоминания о пережитом, чувство утраты и последствия посттравматического стрессового расстройства.

В субботу Бар Асраф пришел на кладбище, где похоронена Лирон Барда, и покончил с собой рядом с ее могилой. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс в Израиле. В социальных сетях многие выражают соболезнования семье и отмечают, что молодой человек так и не сумел справиться с пережитым.

После нападения 7 октября тысячи выживших и родственников погибших продолжают бороться с тяжелыми психологическими последствиями трагедии. Несмотря на программы помощи, организованные государством и общественными организациями, многие страдают от посттравматического стрессового расстройства, тревоги и депрессии.

История Бара Асрафа стала еще одним напоминанием о том, что последствия массовых трагедий не заканчиваются после завершения боевых действий. Психологические раны могут оставаться с человеком долгие годы, требуя не меньшего внимания и поддержки, чем физические последствия пережитого.

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#социальные сети #поддержка #теракт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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