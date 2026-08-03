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Первые жертвы новой эпидемии 0 313

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медики в защитной одежде

Медики в защитной одежде

Вспышку циклоспороза пока остановить не удалось.

Эпидемия «взрывной диареи» в США привела к первым смертям.

Вспышка циклоспороза в США впервые обернулась смертями. В Мичигане скончались два пациента, сообщает CNN со ссылкой на департамент здравоохранения штата. У обоих погибших были тяжелые сопутствующие заболевания, которые могли обостриться на фоне инфекции и обезвоживания.

Только в Мичигане зарегистрировано более 11 000 случаев и 193 госпитализации. По всей стране вспышка охватила минимум девять штатов — свыше 18 000 заболевших за сезон против 249 годом ранее, - сообщает RTVI US.

Главным источником вспышки FDA считает салат айсберг из центральной Мексики от компании Taylor Farms, которая еще 17 июля добровольно отозвала продукцию.

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#США #здравоохранение #медицина #эпидемия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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