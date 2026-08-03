Израильская полиция задержала шестерых подозреваемых после нападения на Армянскую церковь в Старом городе Иерусалима. По версии следствия, они плевали в сторону монастыря Святого Иакова и забросали камнями местного жителя армянского происхождения.

Инцидент произошел вечером 2 августа в Армянском квартале Старого города. Как сообщается, группа из шести израильских евреев подошла к монастырю Святого Иакова, где сначала плюнула у входа в храм, а затем начала бросать камни в окно армянки, снимавшей происходящее из своего дома, и выкрикивать оскорбления.

Происшествие было зафиксировано камерой наблюдения. После публикации видеозаписи израильская полиция начала расследование.

На место прибыли сотрудники полиции округа «Давид», которые с помощью городской системы видеонаблюдения «Мабат-2000» установили личности подозреваемых. В результате были задержаны шесть человек — пятеро несовершеннолетних и один взрослый.

Все задержанные были доставлены в полицейский участок для допроса. Троих подозреваемых позже доставили в мировой суд Иерусалима для рассмотрения вопроса о продлении ареста. Еще трое были освобождены под ограничительные условия, включая запрет на посещение Старого города.

Монастырь Святого Иакова является одним из старейших христианских храмов Армянского квартала Иерусалима, где армянская община проживает на протяжении многих веков. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.