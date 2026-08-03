Марокко считает, что массовый наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута был вызван дезинформацией в социальных сетях, деятельностью контрабандистов и неверным толкованием решения испанского суда.

Марокко возложило ответственность за недавний миграционный кризис в испанском североафриканском анклаве Сеута на распространение ложной информации в социальных сетях и деятельность контрабандистов, занимающихся перевозкой людей.

Как заявило в воскресенье Министерство внутренних дел Марокко, ситуацию также усугубило неверное толкование решения испанского суда, из-за которого многие мигранты решили, что смогут попасть в Европу и не будут немедленно возвращены обратно.

По данным испанских властей, к пятнице в Сеуту, где проживает около 85 тысяч человек, прибыли от 50 до 60 тысяч нелегальных мигрантов.

В свою очередь, Марокко утверждает, что в Сеуту направились около 40 тысяч человек, а еще 1135 попытались попасть в другой испанский анклав — Мелилью.

Оценки числа погибших также существенно расходятся. Марокканские власти сообщают о 11 погибших, тогда как испанская сторона ранее заявила как минимум о 72 жертвах при попытках пересечь границу с Сеутой.

В МВД Марокко сообщили, что продолжают сотрудничать с Испанией для проверки информации о погибших, установления их личности и гражданства.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что почти все мигранты, незаконно проникшие в Сеуту за последние дни, уже покинули анклав и вернулись в Марокко.

Отвечая на критику со стороны других стран Евросоюза, Альбарес подчеркнул, что целостность Шенгенской зоны не была нарушена, поскольку попасть из Сеуты на материковую часть Испании без документов было невозможно.