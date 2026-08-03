Марокко считает, что массовый наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута был вызван дезинформацией в социальных сетях, деятельностью контрабандистов и неверным толкованием решения испанского суда.
Марокко возложило ответственность за недавний миграционный кризис в испанском североафриканском анклаве Сеута на распространение ложной информации в социальных сетях и деятельность контрабандистов, занимающихся перевозкой людей.
Как заявило в воскресенье Министерство внутренних дел Марокко, ситуацию также усугубило неверное толкование решения испанского суда, из-за которого многие мигранты решили, что смогут попасть в Европу и не будут немедленно возвращены обратно.
По данным испанских властей, к пятнице в Сеуту, где проживает около 85 тысяч человек, прибыли от 50 до 60 тысяч нелегальных мигрантов.
В свою очередь, Марокко утверждает, что в Сеуту направились около 40 тысяч человек, а еще 1135 попытались попасть в другой испанский анклав — Мелилью.
Оценки числа погибших также существенно расходятся. Марокканские власти сообщают о 11 погибших, тогда как испанская сторона ранее заявила как минимум о 72 жертвах при попытках пересечь границу с Сеутой.
В МВД Марокко сообщили, что продолжают сотрудничать с Испанией для проверки информации о погибших, установления их личности и гражданства.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что почти все мигранты, незаконно проникшие в Сеуту за последние дни, уже покинули анклав и вернулись в Марокко.
Отвечая на критику со стороны других стран Евросоюза, Альбарес подчеркнул, что целостность Шенгенской зоны не была нарушена, поскольку попасть из Сеуты на материковую часть Испании без документов было невозможно.
Оставить комментарий