США заинтересованы в прекращении войны России против Украины, однако не готовы предоставлять Киеву весь объем военной помощи, который мог бы изменить ситуацию на фронте. Такое мнение высказал исследователь Латвийского института внешней политики Сандис Шрадерс.

США стремятся добиться прекращения войны, развязанной Россией против Украины, однако не предоставляют Киеву военные ресурсы, которые могли бы существенно ускорить достижение этой цели. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказал член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO), исследователь Латвийского института внешней политики (ЛИВП) и директор Лиепайской академии Рижского технического университета Сандис Шрадерс.

По его словам, Вашингтон по-прежнему заинтересован в мирных переговорах, но рассчитывает добиться результата без значительного усиления украинской армии.

Комментируя недавнюю встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, эксперт отметил, что вопрос предоставления лицензий на производство ракет Patriot остается открытым.

«Решение еще не принято. Но и отсутствие решения со стороны руководства США — это тоже решение, с которым Украине приходится жить», — подчеркнул Шрадерс.

По его мнению, нынешняя позиция Белого дома во многом связана с ограниченными военными ресурсами США. Значительная часть внимания и вооружений сосредоточена на Ближнем Востоке, а также на обеспечении безопасности Тайваня, Израиля и других союзников.

При этом эксперт считает, что украинская оборонная промышленность значительно усилилась за время войны. По его словам, Украина уже способна самостоятельно производить дальнобойные ракеты и беспилотники, позволяющие наносить удары по объектам на территории России.

Шрадерс также отметил, что позицию президента США не следует полностью отождествлять с политикой Вашингтона. По его словам, Конгресс США традиционно занимает более благожелательную позицию по отношению к Украине и продолжает поддерживать союзников, несмотря на внутренние бюджетные ограничения.

Отдельно эксперт указал, что Европа больше не может рассчитывать исключительно на американские гарантии безопасности.

По его мнению, многолетняя зависимость европейских стран от США привела к тому, что теперь Европе приходится в ускоренном порядке развивать собственную оборонную промышленность и военные возможности.

Говоря о дальнейших действиях России, Шрадерс предположил, что Москва может попытаться добиться тактических успехов за счет новой эскалации, чтобы представить их как победу внутренней аудитории.

Он также не исключил попыток России создать напряженность за пределами Украины, однако считает такой сценарий крайне рискованным для самого Кремля.

По мнению эксперта, если в подобной ситуации НАТО сможет быстро и жестко отреагировать, это укрепит безопасность Европы и самого Североатлантического альянса.