Европейские преступные сети все чаще используют социальные сети и зашифрованные мессенджеры для вербовки несовершеннолетних исполнителей убийств. По данным Европола, подростков заманивают деньгами, вовлекая их в схему, которую правоохранители называют «насилием как услуга».

Преступные группировки по всей Европе все активнее привлекают подростков к совершению заказных убийств, передает Entrevue. Молодых людей находят через социальные сети, игровые платформы и зашифрованные мессенджеры, обещая крупные суммы денег или пользуясь их психологической уязвимостью и проблемами с законом. Европол характеризует эту схему как фактическую передачу убийств «на аутсорсинг».

Одной из самых известных считается шведская преступная сеть Foxtrot, которую связывают примерно с 35 убийствами и рядом нападений, в том числе на объекты, связанные с Израилем. Один из самых громких случаев произошел в Стокгольме, где 18-летний Атилла Азимов по ошибке застрелил 20-летнего студента Мурада Абделькадера, возвращавшегося домой после работы. За это преступление молодой исполнитель был приговорен к пожизненному заключению.

Убийство как компьютерная игра

По данным следствия, вербовщики действуют через интернет, а задания оформляют почти как уровни компьютерной игры. Исполнителям присылают псевдонимы, карты, видеоролики с указанием мест, где спрятаны оружие, деньги или транспорт. Организаторы дистанционно координируют каждое действие, зачастую находясь в другой стране.

Так, норвежец Йоханнес Натланд был отправлен в Великобританию для совершения заказного убийства за вознаграждение в 270 тысяч норвежских крон (около 21 тысячи фунтов стерлингов). Однако его задержали в одном из отелей Хаддерсфилда еще до выполнения задания.

По информации европейских спецслужб, предполагаемый лидер сети Foxtrot Рава Маджид сейчас может находиться в Тегеране. Его группировку подозревают в выполнении операций в интересах иранских властей, в том числе против журналистов, оппозиционеров и израильских объектов. Тегеран подобные обвинения отвергает.

Европол объединяет силы

Для борьбы с новой формой организованной преступности Европол создал совместную оперативную группу, в которую вошли представители одиннадцати европейских государств. Основная задача — пресечь деятельность преступных сетей, которые используют несовершеннолетних в качестве одноразовых исполнителей тяжких преступлений. Нередко подростков задерживают еще до получения обещанного вознаграждения, тогда как организаторы остаются в тени.