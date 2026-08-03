После серии смертельных нападений медведей власти Румынии решили почти вдвое увеличить квоты на их отстрел. Это вызвало острый конфликт между охотниками, которые говорят о необходимости защитить людей, и экологами, считающими, что проблема кроется вовсе не в численности животных.

В Румынии вновь разгорелись споры вокруг бурых медведей. За последние двадцать лет в результате их нападений погибли 26 человек, еще 274 получили травмы. Это самые высокие показатели в Европе, передает NOS.

Власти страны решили увеличить ежегодную квоту на отстрел животных — примерно с 500 до почти 1000 особей. Основанием стало исследование Министерства окружающей среды, согласно которому численность бурых медведей выросла почти до 13 тысяч. Однако многие ученые ставят под сомнение достоверность этих данных, поскольку методика исследования и исходные материалы не были опубликованы.

Сторонники охоты считают рост числа нападений прямым следствием увеличения популяции медведей. По их словам, животные все чаще заходят в населенные пункты, нападают на домашний скот и представляют угрозу для людей.

Экологи придерживаются иной точки зрения. Они считают, что конфликты между людьми и медведями вызваны вырубкой лесов, расширением населенных пунктов, строительством дорог и развитием туризма, из-за чего естественная среда обитания животных сокращается.

Особенно популярной среди туристов стала горная трасса Трансфэгэраш, где медведи нередко выходят к дороге в поисках пищи. Многие путешественники сами подкармливают животных, что также способствует изменению их поведения.

После гибели 19-летней девушки в результате нападения медведя в 2024 году правила были смягчены, и в стране вновь разрешили охоту на бурых медведей. Стоимость лицензии для охотников может достигать 15 тысяч евро. Кроме того, отдельно разрешается отстрел так называемых «проблемных» животных, представляющих угрозу для людей.

Природоохранные организации опасаются, что увеличение квот станет первым шагом к постепенному ослаблению охраны бурых медведей. По их мнению, под видом борьбы за безопасность людей охотникам фактически открывают доступ к добыче крупных трофейных животных.

Пока власти настаивают, что увеличение отстрела необходимо для защиты населения, экологи призывают искать причины конфликтов в деятельности человека и сохранять строгую охрану крупнейшей популяции бурых медведей в Европе.