После атаки украинских беспилотников, произошедшей в пятницу, нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Волгограде полностью прекратил переработку нефти. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в отрасли.
По словам собеседников агентства, в результате удара на территории предприятия возник пожар, были повреждены установки как первичной, так и вторичной переработки нефти.
Компания «Лукойл» не ответила на запрос Reuters с просьбой прокомментировать произошедшее.
В последние месяцы российские власти практически не раскрывают подробностей о последствиях атак на нефтеперерабатывающие предприятия.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу подробно рассказал о повреждениях жилых домов в результате атаки беспилотников, однако о состоянии нефтеперерабатывающего завода упомянул лишь в общих выражениях.
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