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После удара украинских беспилотников НПЗ «Лукойла» в Волгограде полностью остановил переработку нефти 0 119

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Волгограде

После атаки украинских беспилотников, произошедшей в пятницу, нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Волгограде полностью прекратил переработку нефти. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате удара на территории предприятия возник пожар, были повреждены установки как первичной, так и вторичной переработки нефти.

Компания «Лукойл» не ответила на запрос Reuters с просьбой прокомментировать произошедшее.

В последние месяцы российские власти практически не раскрывают подробностей о последствиях атак на нефтеперерабатывающие предприятия.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу подробно рассказал о повреждениях жилых домов в результате атаки беспилотников, однако о состоянии нефтеперерабатывающего завода упомянул лишь в общих выражениях.

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#пожар #Украина #энергетика #беспилотники #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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