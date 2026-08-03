После атаки украинских беспилотников, произошедшей в пятницу, нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Волгограде полностью прекратил переработку нефти. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате удара на территории предприятия возник пожар, были повреждены установки как первичной, так и вторичной переработки нефти.

Компания «Лукойл» не ответила на запрос Reuters с просьбой прокомментировать произошедшее.

В последние месяцы российские власти практически не раскрывают подробностей о последствиях атак на нефтеперерабатывающие предприятия.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу подробно рассказал о повреждениях жилых домов в результате атаки беспилотников, однако о состоянии нефтеперерабатывающего завода упомянул лишь в общих выражениях.