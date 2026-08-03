За минувшие сутки российские войска нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погиб один человек, еще 37 получили ранения.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, больше всего ударов пришлось на Запорожье и Запорожский район.

За сутки российские войска нанесли 17 авиаударов, применили 790 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дроны, а также совершили один обстрел из реактивных систем залпового огня и 275 артиллерийских ударов.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и автомобили. Всего зафиксировано 298 сообщений о разрушениях.

Местные власти продолжают ликвидировать последствия обстрелов и уточнять масштабы нанесенного ущерба.