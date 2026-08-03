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США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в одной из стран Балтии 1 44

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: ядерная бомба
ФОТО: dreamstime

В НАТО обсуждается возможность расширения системы ядерного сдерживания за счет стран восточного фланга Альянса. По данным Süddeutsche Zeitung, США рассматривают возможность размещения дополнительных элементов своей ядерной инфраструктуры в Польше, Финляндии и Литве, однако никаких окончательных решений пока не принято.

Как отмечает издание, речь идет о расширении программы "ядерного обмена" (nuclear sharing). В частности, обсуждается создание новых баз для самолетов двойного назначения, способных применять как обычные, так и ядерные боеприпасы. Окончательные решения пока не приняты, переговоры находятся на ранней стадии.

По информации Financial Times, на которую ссылаются европейские СМИ, интерес к участию в такой программе проявляют Польша и страны Балтии. В Польше подтвердили, что ведут переговоры о расширении своей роли в системе ядерного сдерживания НАТО, однако подчеркнули, что вопрос о размещении на территории страны ядерного оружия пока не стоит. Аналогичную позицию заняла Литва, признав факт консультаций, детали которых не разглашаются.

В настоящее время американское ядерное оружие размещено в шести европейских странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. Рассматриваемый вариант предполагает возможность расширения этой системы на восток на фоне продолжающейся войны России против Украины и обсуждений будущего американского военного присутствия в Европе.

В НАТО официально заявляют, что Альянс постоянно оценивает ситуацию в сфере безопасности и при необходимости корректирует свою систему сдерживания. При этом представители организации подчеркивают, что работа над возможной адаптацией ядерной стратегии ведется уже несколько лет и не связана с каким-либо одним политическим решением.

Отдельное внимание привлекает Финляндия. В июне парламент страны отменил законодательный запрет на размещение и транзит ядерного оружия НАТО в кризисных ситуациях, устранив юридические препятствия для возможного участия в программе Альянса. При этом власти Финляндии заявляли, что на данный момент планов по размещению ядерного оружия на своей территории нет.

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#НАТО #США #Финляндия #ядерное оружие #Европа #геополитика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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