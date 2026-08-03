Соединенные Штаты вводят программу визовых залогов, которая распространяется на граждан 50 государств. От некоторых заявителей на визу могут потребовать внести до 20 тысяч долларов. Новые правила начинают действовать 3 августа 2026 года.

Речь идет о неиммиграционных визах категорий B-1 и B-2, предназначенных для деловых и туристических поездок. Размер залога будет определяться консульским сотрудником во время собеседования. Предусмотрены суммы в 10, 15 и 20 тысяч долларов. Ранее минимальный залог составлял 5 тысяч долларов, однако в окончательной версии правил эту сумму исключили.

Внесение денег не гарантирует выдачу визы. Если заявителю откажут, залог должны вернуть. Деньги также возвращаются после своевременного выезда путешественника из США и соблюдения им всех условий пребывания. В случае нарушения визового режима залог может быть конфискован.

Программа в первую очередь затрагивает государства с высоким уровнем превышения разрешенного срока пребывания в США. Большинство включенных в список стран расположены в Африке, однако среди них есть также государства Азии, Латинской Америки и некоторые бывшие республики СССР - Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан..

Американские власти объясняют меру стремлением сократить число иностранцев, которые остаются в стране после истечения разрешенного срока.

Правозащитники и специалисты по миграции критикуют программу. По их мнению, залог фактически закрывает возможность поездок в США для многих людей с невысокими доходами, даже если они планируют законный краткосрочный визит. Критики также опасаются, что новые правила могут привести к дискриминации заявителей по национальному или материальному признаку.

Госдепартамент при этом сможет пересматривать список государств, граждан которых затрагивает требование, и добавлять в него новые страны.