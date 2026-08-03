Компания Дональда Трампа запустила платную подписку, которая позволяет получать доступ к его публикациям в Truth Social раньше остальных пользователей. Стоимость такой услуги достигает 100 тысяч долларов в месяц, что уже вызвало волну критики в США.

Компания Trump Media and Technology Group объявила о запуске нового платного сервиса для пользователей социальной сети Truth Social. Подписчики смогут в режиме реального времени получать приоритетный доступ к публикациям Дональда Трампа, а также других популярных аккаунтов платформы.

Стоимость подписки может достигать 100 тысяч долларов в месяц, передает Entrevue.

Аккаунт Трампа остается самым популярным в Truth Social, поэтому возможность раньше других видеть его заявления может представлять особую ценность для инвесторов, трейдеров и других участников финансового рынка, стремящихся оперативно реагировать на высказывания президента США.

Инициатива уже вызвала резкую реакцию в Соединенных Штатах. Критики утверждают, что действующий президент получает личную финансовую выгоду, предоставляя платный ранний доступ к своим заявлениям, которые могут иметь общественное и политическое значение.

Новая подписка уже стала предметом оживленных дискуссий. Одни считают ее очередной бизнес-инициативой Trump Media, другие — поводом для серьезных вопросов о возможном конфликте интересов и допустимости монетизации публикаций действующего президента США.