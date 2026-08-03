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Украинские беспилотники атаковали один из крупнейших складов Wildberries в России 1 375

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на складе

В ночь на 3 августа украинские беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries во Владимирской области. После удара на складе вспыхнул пожар, сотрудников эвакуировали.

По данным властей Владимирской области и компании Wildberries, атаке подвергся логистический комплекс в деревне Хрястово Собинского округа, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы.

Губернатор региона сообщил о значительных повреждениях объекта. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что после удара беспилотников на складе произошло возгорание.

Площадь логистического комплекса составляет около 172 тысяч квадратных метров. Это один из крупнейших распределительных центров компании, через который проходят поставки товаров для Московского региона, а также центральной, северо-западной и северной частей европейской территории России.

По данным мониторинговых и OSINT-ресурсов, огонь возник сразу в двух местах и быстро распространялся по зданию.

Украинская компания Fire Point, специализирующаяся на оборонных технологиях, заявила, что удар был нанесен беспилотниками FP-1. В компании отметили, что после полного ввода в эксплуатацию склад способен одновременно хранить более 120 миллионов единиц товаров.

В Fire Point считают, что атаки на крупные логистические центры способны нарушить цепочки поставок, увеличить расходы на восстановление инфраструктуры и оказать экономическое давление на российский рынок электронной коммерции.

Информация о возможных пострадавших на момент публикации не поступала, передает NV.

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#Украина #безопасность #технологии #беспилотники #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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