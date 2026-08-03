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Украинские дроны снова атаковали склад Wildberries: почему эти объекты стали целью 0 145

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: столб дыма
ФОТО: twitter

Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области России. После удара на объекте вспыхнул пожар, информацию об атаке подтвердили местные власти и компания.

Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries в Собинском районе Владимирской области России. После попадания дронов на объекте возник пожар.

Об атаке сообщили украинские СМИ. Информацию также подтвердили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и представители компании Wildberries.

По словам губернатора, в результате удара склад получил повреждения, после чего начался пожар.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, снятые местными жителями, на которых над складом видны густые клубы дыма.

По данным украинской стороны, атаки на логистические объекты Wildberries продолжаются с 18 июля. Утверждается, что за это время повреждения получили уже более 15 складов компании.

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд военных аналитиков ранее заявляли, что логистические центры Wildberries используются для снабжения российской армии.

По их утверждению, через склады компании проходят подпадающие под международные санкции компоненты для беспилотников, а также навигационное оборудование.

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#Украина #санкции #дроны #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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