Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области России. После удара на объекте вспыхнул пожар, информацию об атаке подтвердили местные власти и компания.

Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries в Собинском районе Владимирской области России. После попадания дронов на объекте возник пожар.

Об атаке сообщили украинские СМИ. Информацию также подтвердили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и представители компании Wildberries.

По словам губернатора, в результате удара склад получил повреждения, после чего начался пожар.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, снятые местными жителями, на которых над складом видны густые клубы дыма.

По данным украинской стороны, атаки на логистические объекты Wildberries продолжаются с 18 июля. Утверждается, что за это время повреждения получили уже более 15 складов компании.

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд военных аналитиков ранее заявляли, что логистические центры Wildberries используются для снабжения российской армии.

По их утверждению, через склады компании проходят подпадающие под международные санкции компоненты для беспилотников, а также навигационное оборудование.