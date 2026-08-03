Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области России. После удара на объекте вспыхнул пожар, информацию об атаке подтвердили местные власти и компания.
Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries в Собинском районе Владимирской области России. После попадания дронов на объекте возник пожар.
Об атаке сообщили украинские СМИ. Информацию также подтвердили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и представители компании Wildberries.
По словам губернатора, в результате удара склад получил повреждения, после чего начался пожар.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, снятые местными жителями, на которых над складом видны густые клубы дыма.
По данным украинской стороны, атаки на логистические объекты Wildberries продолжаются с 18 июля. Утверждается, что за это время повреждения получили уже более 15 складов компании.
Президент Украины Владимир Зеленский и ряд военных аналитиков ранее заявляли, что логистические центры Wildberries используются для снабжения российской армии.
По их утверждению, через склады компании проходят подпадающие под международные санкции компоненты для беспилотников, а также навигационное оборудование.
One fire now pic.twitter.com/opqKXMncAV— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 3, 2026
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