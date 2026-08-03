Румыния пытается предотвратить остановку атомной электростанции «Чернаводэ», взрывая скалы в обмелевшем русле Дуная. Если уровень воды не удастся поднять, уже в ближайшие дни одна из крупнейших электростанций страны может прекратить работу.

Румынские власти начали взрывные работы на участках обмелевшего Дуная, чтобы обеспечить атомную электростанцию «Чернаводэ» достаточным количеством охлаждающей воды.

После подрыва скальных пород их фрагменты сбрасывают с барж примерно в 50 километрах ниже по течению — в рукав Дуная, по которому вода поступает к системе охлаждения АЭС. Предполагается, что это позволит повысить уровень воды в районе водозабора станции.

Сейчас через Дунай проходит лишь около трети обычного для этого времени года объема воды, причем синоптики прогнозируют дальнейшее снижение уровня реки.

Из-за обмеления Дуная АЭС «Чернаводэ» уже с прошлой недели работает с пониженной мощностью.

Если проведенные работы не дадут ожидаемого результата, в четверг станцию придется остановить. В обычном режиме она обеспечивает около 20% всей потребляемой в Румынии электроэнергии.

Проблемы из-за рекордно низкого уровня Дуная возникли и в соседней Венгрии. Там также существует риск остановки атомной электростанции в Пакше. Хотя премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявил о возможной остановке станции, пока ее работу удалось продлить. По последним данным, АЭС сможет продолжить выработку электроэнергии как минимум сегодня, а возможно, и завтра.

Продолжающаяся засуха и обмеление Дуная уже начинают влиять на энергетическую безопасность стран региона. Если уровень воды продолжит снижаться, ограничения в работе атомных электростанций могут стать новой серьезной проблемой для Центральной Европы.