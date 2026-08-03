Госсекретарь в министерстве окружающей среды и охраны климата Германии Йохен Фласбарт (СДПГ) выступил за создание федерального плана по борьбе с жарой в 2027 году. В 2026-м в ФРГ от жары уже погибло около 10 000 человек.

Госсекретарь в министерстве окружающей среды и охраны климата Германии Йохен Фласбарт (СДПГ) выступил за создание федерального плана по борьбе с жарой в 2027 году. В 2026-м в ФРГ от жары уже погибло около 10 000 человек.

Госсекретарь в федеральном министерстве окружающей среды и охраны климата Германии Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) выступил за создание национального плана по борьбе с экстремальной жарой к следующему лету. Об этом политик из партии СДПГ заявил в воскресенье, 2 августа, в эфире телеканала ZDF.

По словам Фласбарта, к началу следующего лета Германии нужен единый национальный план действий, который бы объединил все меры на случай жары, уже разработанные в федеральных землях страны. Он подчеркнул, что адаптация к изменению климата - это важная общественная задача, решение которой происходит недостаточно быстро.

Фласбарт раскритиковал Федеральную счетную палату

Комментируя недостаток кондиционеров в больницах Германии, Фласбарт подверг резкой критике Федеральную счетную палату страны (Bundesrechnungshof).

По его словам, министерство окружающей среды ФРГ пытается реализовать программу по адаптации социальных учреждений к изменению климата. Однако, как заявил госсекретарь, Федеральная счетная палата Германии считает, что такими мерами ведомство "значительно превышает свои полномочия". При этом он отметил, что защита от жары "конечно, в первую очередь является задачей организаций, управляющих больницами".

Фласбарт также анонсировал поправки в Основной закон Германии, чтобы решить эту проблему. По оценкам Института Роберта Коха (RKI), по состоянию на середину июля с начала 2026 года от жары в ФРГ умерло уже около 10 000 человек. Это самый высокий показатель за любой полный год с 2016-го, пишет агентство dpa.