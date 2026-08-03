Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило визит в страну делегации Афганистана, представляющей правительство радикального исламистского режима "Талибан", однако заверило, что официальных контактов с ней не планируется.
В молдавском МИД заявили, что члены делегации получили въездные визы и не находятся под международными санкциями, пишет Newsmaker.
По данным ведомства, поездка была инициирована после консультаций между местными сельхозпроизводителями и Министерством сельского хозяйства относительно возможности оказания гуманитарной помощи Афганистану, который сталкивается с угрозой продовольственной безопасности.
В то же время в Кишиневе подчеркнули, что Молдова не признает правительство "Талибана" в Афганистане.
Отметим, что сегодня в столице Молдовы гостила глава МИДа Латвии Байба Браже. В Кишинёве она встретилась с новым премьер-министром Молдовы Василе Тофаном.
«Повторно подтвердила поддержку Латвией интеграции Молдовы в Европейский Союз и открытия всех разделов переговорного процесса о присоединении», – сообщила Браже в Х.
О талибах в своем сообщении она ничего не написала.
Ārlietu ministre @Braze_Baiba:— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 3, 2026
Kišiņevā tikos ar Moldovas jauno Ministru prezidentu Vasile Tofanu (@Vasile_Tofan).
Atkārtoti apliecināju Latvijas atbalstu Moldovas integrācijai Eiropas Savienībā un visu pievienošanās sarunu sadaļu atvēršanai. Turpināsim arī sniegt praktisku… https://t.co/pEz4CuT9mg
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