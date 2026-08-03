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В Молдову одновременно прибыли представители афганского «Талибана» и министр из Латвии 0 355

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: талибан

Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило визит в страну делегации Афганистана, представляющей правительство радикального исламистского режима "Талибан", однако заверило, что официальных контактов с ней не планируется.

В молдавском МИД заявили, что члены делегации получили въездные визы и не находятся под международными санкциями, пишет Newsmaker.

По данным ведомства, поездка была инициирована после консультаций между местными сельхозпроизводителями и Министерством сельского хозяйства относительно возможности оказания гуманитарной помощи Афганистану, который сталкивается с угрозой продовольственной безопасности.

В то же время в Кишиневе подчеркнули, что Молдова не признает правительство "Талибана" в Афганистане.

Отметим, что сегодня в столице Молдовы гостила глава МИДа Латвии Байба Браже. В Кишинёве она встретилась с новым премьер-министром Молдовы Василе Тофаном.

«Повторно подтвердила поддержку Латвией интеграции Молдовы в Европейский Союз и открытия всех разделов переговорного процесса о присоединении», – сообщила Браже в Х.

О талибах в своем сообщении она ничего не написала.

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#сельское хозяйство #Афганистан #санкции #дипломатия #Молдова #визит #Талибан #гуманитарная помощь #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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