Польские власти намерены резко ужесточить наказание для злостных нарушителей правил дорожного движения. Если законопроект будет принят, водителям, которые сядут за руль пьяными вопреки судебному запрету, будет грозить обязательное тюремное заключение.

Согласно проекту закона, водители, нарушившие судебный запрет на управление автомобилем и при этом находившиеся под воздействием алкоголя или наркотиков, должны будут в обязательном порядке отправляться в тюрьму. Назначение условного наказания станет возможным лишь в исключительных случаях.

Кроме того, суды больше не смогут прекращать подобные дела условно, если содержание алкоголя в крови водителя превышало 0,5 промилле либо если человек повторно нарушил установленный судом запрет на управление транспортом.

В Министерстве юстиции считают, что такие меры помогут сократить число случаев, когда лишенные прав водители продолжают садиться за руль.

По данным газеты Rzeczpospolita, только за первое полугодие нынешнего года в Польше были задержаны более 7100 водителей, проигнорировавших судебный запрет на вождение.

В последние годы польские власти последовательно ужесточают меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Были значительно увеличены штрафы за превышение скорости и другие серьезные нарушения, а также расширены основания для конфискации автомобилей у нетрезвых водителей.

Показательным стал вынесенный в прошлом месяце приговор жителю Польши, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и уже будучи лишенным водительских прав, устроил смертельное ДТП в Варшаве. Суд приговорил его к рекордным 20 годам лишения свободы.

В последние годы Польша последовательно усиливает борьбу с опасными нарушителями на дорогах, повышая штрафы, расширяя практику конфискации автомобилей и ужесточая уголовную ответственность. Новые меры должны поставить точку в практике, когда лишенные прав водители вновь садятся за руль, создавая угрозу для окружающих.