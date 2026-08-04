Инцидент произошел на пляже Сибрайт в калифорнийском городе Санта-Круз. По словам очевидцев, ребенок стоял в воде всего по щиколотку, когда внезапная волна сбила его с ног и начала уносить в открытый океан.

Не раздумывая ни секунды, 16-летний спасатель бросился в бушующее море. Несмотря на сильное течение и опасные волны, он сумел добраться до мальчика, удерживал его на поверхности воды и не отпускал до прибытия помощи. Благодаря его самообладанию и смелости трагедии удалось избежать.

Героический поступок подростка получил широкий общественный резонанс. В знак признания его мужества президент Дональд Трамп пригласил юношу и его семью в Белый дом, где лично вручил ему высокую награду.

История юного спасателя стала одной из самых обсуждаемых в США и напомнила, насколько опасным может быть море даже на мелководье во время шторма. Благодаря решительности подростка жизнь ребенка удалось спасти.