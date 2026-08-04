Женский «Тур де Франс» проходит с 1 по 9 августа 2026 года. В этот раз маршрут гонки стал настолько масштабным, что охватил две страны — Швейцарию и Францию. Старт состоялся в Лозанне (Швейцария), всего спортсменок ждет девять этапов общей протяженностью 1175 км. Кстати, суммарный набор высоты составил 18 795 м — это рекорд для женской версии гонки! Вот только за пять дней до завершения гонки в спорте разразился скандал.

По данным издания WielerFlits, 4 августа 2026 года жюри UCI (Международный союз велосипедистов) предупредило все команды о том, что во время индивидуальной гонки на время среди женщин от Жевре-Шамбертена до Дижона (дистанция на 21 км) одежду гонщиц будут проверять.

Оказалось, что за последние дни несколько женских команд обратились в WielerFlits с жалобами на то, что некоторые велосипедистки используют преимущество груди в гонках на время. Естественные особенности фигуры и правда влияют на аэродинамику. Но это нечестно, если спортсменки специально надевают дополнительные вставки, чтобы улучшить аэродинамику.

Профессор аэродинамики в Университете Хериот-Уатт Берт Блокен проводил об этом исследование.

«Речь идет о нагрудном обтекателе, который изменяет поток воздуха вокруг тела и снижает избыточное давление на бедра. Благодаря этому велосипедист испытывает меньшее сопротивление воздуха. Конечно, спортсмен не становится быстрее на десятки секунд, но на дистанции 20-30 километров это может повлиять на итоговый результат. Исследование показало, что при использовании обтекателя оптимальной формы, полностью закрывающего грудь, можно добиться снижения сопротивления воздуха до 3,6%. Это означает экономию времени не менее 0,78 секунды на километр».

Именно поэтому ассоциация предложила осматривать одежду велогонщиц, чтобы предотвратить использование подкладок. Проверки будут проводить в закрытых палатках перед началом этапа, ее осуществят женщины — члены жюри.