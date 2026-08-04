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Дрон упал на переполненный пляж: погибли семь человек, среди них трое детей 2 2106

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 3 августа на российском курорте Архипо-Осиповка в Краснодарском крае беспилотник упал на многолюдный пляж.

3 августа на российском курорте Архипо-Осиповка в Краснодарском крае беспилотник упал на многолюдный пляж, в результате чего, по данным российских властей, погибли семь человек, включая троих детей. Москва и Киев по-разному объясняют причины трагедии.

Трагедия произошла днем на побережье Черного моря. На кадрах, подлинность которых подтвердило агентство Reuters, видно, как беспилотник или его обломки падают на пляж, после чего происходит мощный взрыв, передает NOS. По данным CNN, за несколько секунд до взрыва на записи слышны очереди как минимум из трех единиц оружия, что может свидетельствовать о работе систем противовоздушной обороны.

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Губернатор Краснодарского края сообщил, что жертвами стали семь человек, в том числе трое детей. Еще около 40 человек получили ранения.

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Российские власти заявляют, что речь идет о целенаправленной атаке украинского беспилотника на гражданский объект. При этом ранее сообщалось, что причиной трагедии могли стать упавшие обломки сбитого дрона.

Украинская сторона не подтвердила, что использовался именно украинский беспилотник. Вместе с тем высокопоставленный представитель Минобороны Украины в комментарии CNN заявил, что трагедия стала следствием работы российской ПВО, которая сбила беспилотник над переполненным пляжем. По его словам, Украина наносит удары исключительно по военным и экономическим объектам России.

В тот же день Украина вновь атаковала склад российского интернет-ретейлера Wildberries в одном из регионов к востоку от Москвы.

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#Украина #взрыв #трагедия #дрон #новости #Россия #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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