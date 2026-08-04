Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти шесть стран ЕС до сих пор не перешли на евро: почему? 0 395

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Без евро в кармане
ФОТО: LETA

В настоящее время шесть стран ЕС используют собственную национальную валюту.

Дания

Официальная валюта в этой скандинавской стране – датская крона (DKK).

Курс кроны стабильно привязан к евро через европейский механизм обменных курсов.

На сегодняшний день Дания не планирует переходить на евро.

Польша

Официальной валютой Польши в настоящее время является польский злотый (PLN).

Польша пока не планирует переходить на евро, поскольку, по мнению местных властей, текущая экономика страны еще не готова к еврозоне.

Румыния

Эта страна в настоящее время использует собственную валюту – румынский лей (RON).

При этом Румыния ставит перед собой цель перейти на евро в течение следующих 3-4 лет.

Венгрия

Эта страна в настоящее время использует венгерский форинт (HUF) в качестве национальной валюты.

В то же время Венгрия планирует присоединиться к еврозоне к 2030 году, но для этого ей необходимо провести еще ряд реформ.

Чехия

В стране до сих пор курсирует собственная валюта – чешская крона (CZK).

На данный момент в стране нет четких планов по переходу на евро, поскольку в обществе еще не достигнут консенсус по этому вопросу.

Швеция

Эта скандинавская страна также использует собственную валюту – шведскую крону (SEK).

Как и ее соседка Дания, Швеция пока не планирует переход на евро, считая свою валюту достаточно крепкой и самодостаточной.

×
Читайте нас также:
#Польша #Чехия #евро #Дания #Румыния #экономика #Венгрия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Горящий склад
Изображение к статье: Валерий Залужный
Изображение к статье: 16-летний герой спас ребенка из бушующего океана. Иконка видео
Изображение к статье: Противостояние США и РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рената Литвинова
Lifenews
Изображение к статье: Не хватает ракет
В мире
Изображение к статье: Латвийская миссия
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Границе на замке
Наша Латвия
9
Изображение к статье: Для фанатов Джеймс Бонда
В мире
1
Изображение к статье: Сеута
В мире
Изображение к статье: Рената Литвинова
Lifenews
Изображение к статье: Не хватает ракет
В мире
Изображение к статье: Латвийская миссия
Наша Латвия
6

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео