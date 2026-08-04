В настоящее время шесть стран ЕС используют собственную национальную валюту.

Дания

Официальная валюта в этой скандинавской стране – датская крона (DKK).

Курс кроны стабильно привязан к евро через европейский механизм обменных курсов.

На сегодняшний день Дания не планирует переходить на евро.

Польша

Официальной валютой Польши в настоящее время является польский злотый (PLN).

Польша пока не планирует переходить на евро, поскольку, по мнению местных властей, текущая экономика страны еще не готова к еврозоне.

Румыния

Эта страна в настоящее время использует собственную валюту – румынский лей (RON).

При этом Румыния ставит перед собой цель перейти на евро в течение следующих 3-4 лет.

Венгрия

Эта страна в настоящее время использует венгерский форинт (HUF) в качестве национальной валюты.

В то же время Венгрия планирует присоединиться к еврозоне к 2030 году, но для этого ей необходимо провести еще ряд реформ.

Чехия

В стране до сих пор курсирует собственная валюта – чешская крона (CZK).

На данный момент в стране нет четких планов по переходу на евро, поскольку в обществе еще не достигнут консенсус по этому вопросу.

Швеция

Эта скандинавская страна также использует собственную валюту – шведскую крону (SEK).

Как и ее соседка Дания, Швеция пока не планирует переход на евро, считая свою валюту достаточно крепкой и самодостаточной.