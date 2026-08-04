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«К сожалению, мы никогда туда не вступим»: Залужный высказался о будущем Украины 3 898

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не верит в вступление Украины в НАТО. По его мнению, стране следует ориентироваться на создание новых европейских оборонных союзов.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил сомнение в том, что Украина когда-либо станет членом НАТО. Вместо этого он считает более реалистичным участие страны в новых европейских оборонных альянсах.

Такое заявление Залужный сделал во время встречи украинских послов, где его попросили оценить сотрудничество Украины с Объединенными экспедиционными силами (Joint Expeditionary Force, JEF) — коалицией десяти стран Северной Европы, созданной для укрепления региональной безопасности.

Отвечая на вопрос, дипломат затронул и тему евроатлантической интеграции Украины.

«Я очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет я лично занимался тем, чтобы мы осваивали стандарты НАТО. И каждый год слышал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда туда не вступим», — заявил Залужный.

По его мнению, нынешняя модель НАТО не соответствует уровню развития современных Вооруженных сил Украины.

«При том уровне развития, которого достигли Вооруженные силы Украины, невозможно присоединиться к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны», — сказал бывший главнокомандующий.

В качестве альтернативы Залужный предложил развивать сотрудничество с новыми оборонными объединениями, которые формируются в Европе. Одним из таких примеров он назвал JEF.

JEF объединяет Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. Коалиция не входит в структуру НАТО, но занимается вопросами безопасности и совместного реагирования на кризисы.

Фактически Залужный предлагает сосредоточиться на тех форматах сотрудничества, которые, по его мнению, способны быстрее адаптироваться к современным угрозам и новым условиям ведения войны.

«Украина присоединится к блокам и альянсам, которые, судя по всему, будут создаваться. Вероятнее всего, речь пойдет о европейском военном и оборонном блоке», — заявил он.

Высказывания Залужного отражают его личную оценку перспектив Украины и не означают изменения официального курса Киева, который по-прежнему рассматривает вступление в НАТО как одну из своих стратегических целей.

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#НАТО #Украина #безопасность #оборона #стратегия #Валерий Залужный #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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