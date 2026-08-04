Полицейские в американском штате Нью-Джерси придумали нестандартный способ борьбы с водителями, которые отвлекаются на смартфоны за рулем. Один из сотрудников замаскировался под куст, а за несколько часов рейда нарушителям выписали 74 штрафа.

Полицейское управление городка Данеллен провело необычную операцию на одном из самых оживленных участков Норт-Вашингтон-авеню. Чтобы выявить автомобилистов, пользующихся телефонами во время движения, один из полицейских надел маскировочный костюм в виде куста и наблюдал за потоком машин, передавая информацию коллегам.

По данным полиции, всего за шесть часов рейда были оштрафованы 74 водителя. После операции департамент с юмором написал в Facebook: «Заметили наш "куст" сегодня? Если были уткнуты в телефон — вряд ли!»

В полиции подчеркнули, что цель акции — не сбор штрафов, а повышение безопасности на дорогах и напоминание водителям, что сообщение в телефоне может подождать.

Одни смеялись, другие говорили о "подставе"

Необычный рейд вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Одни пользователи шутили, предлагая «записаться в кусты» или называли операцию «Из кустов торчащий». Другие, напротив, раскритиковали действия полиции, заявив, что столь необычная маскировка сама по себе отвлекает водителей и может стать поводом для обжалования штрафов.

Некоторые комментаторы также обвинили полицейских в желании пополнить городской бюджет, а не повысить безопасность. Впрочем, многие жители Данеллена поддержали инициативу и предложили проводить подобные рейды чаще — в том числе против любителей превышать скорость и не уступать дорогу пешеходам.