Коалиция из 25 американских штатов обратилась в Суд по международной торговле США, требуя признать незаконными новые импортные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа. Истцы считают, что Белый дом вновь превысил свои полномочия.

25 американских штатов подали иск в Суд по международной торговле США в Нью-Йорке, оспаривая новые импортные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа.

Новые тарифы в размере 10–12,5% были введены в отношении 59 стран и Европейского союза. В Белом доме заявили, что эти государства недостаточно эффективно препятствуют импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Иск подали Аризона, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Кентукки, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин, Северная Каролина, а также Невада и Вермонт. Большинство этих штатов возглавляют губернаторы-демократы, исключение составляют Невада и Вермонт, где у власти находятся республиканцы.

Это уже не первая судебная попытка оспорить тарифную политику Трампа. Ранее Верховный суд США пришел к выводу, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года не дает президенту права самостоятельно вводить столь масштабные импортные пошлины. После этого правительству пришлось вернуть импортерам ранее взысканные таможенные платежи.

После решения суда администрация Трампа временно ввела универсальную 10-процентную пошлину на импорт, однако срок ее действия истек 24 июля.

Новые тарифы были введены уже на основании другого закона — раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Он позволяет применять импортные пошлины и другие ограничения в отношении стран, которые, по мнению властей США, используют недобросовестные торговые практики.

Именно на этот механизм Трамп уже опирался во время своего первого президентского срока, когда вводил повышенные пошлины на китайские товары. Тогда попытки добиться их отмены через суд успеха не имели.

Помимо властей штатов, новые импортные пошлины уже оспорили в суде представители американского малого бизнеса. Это означает, что судебные разбирательства вокруг тарифной политики администрации Трампа, вероятно, продолжатся и в ближайшие месяцы.