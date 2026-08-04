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Петро отказался признать итоги выборов и заявил, что Колумбии грозит гражданская война 0 43

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Густаво Петро
ФОТО: пресс-фото

Действующий президент Колумбии Густаво Петро заявил, что президентские выборы были сфальсифицированы, а предстоящая инаугурация победившего кандидата Абелардо де ла Эспрьельи станет «серьезной институциональной проблемой». По его мнению, дальнейшее развитие событий может привести к гражданскому конфликту.

Президент Колумбии Густаво Петро поставил под сомнение результаты июньских президентских выборов, заявив, что они сопровождались масштабными фальсификациями. По его словам, приход к власти победителя выборов Абелардо де ла Эсприэльи может привести страну к глубокому политическому кризису и даже гражданской войне.

Во втором туре выборов, состоявшемся в июне, де ла Эсприэлья победил с небольшим преимуществом. Его инаугурация запланирована на пятницу и впервые пройдет не в столице Боготе, а в городе Кали на юго-западе страны.

На пресс-конференции Петро заявил, что считает нового президента нелегитимным.

«Мы столкнулись с фальсификацией и, без сомнения, с серьезной институциональной проблемой — инаугурацией нелегитимного президента», — сказал действующий глава государства.

По утверждению Петро, во втором туре выборов произошла «алгоритмическая, системная фальсификация», которая затронула большое количество голосов. Он также заявил, что предполагаемое вмешательство могло быть организовано из-за рубежа и было направлено против его политического союзника Ивана Сепеды.

Каких-либо доказательств в поддержку этих обвинений президент публично не представил. В материале AFP также не приводится информация о реакции избирательных органов или команды избранного президента на заявления Петро.

Во время предвыборной кампании Абелардо де ла Эспрьэлью публично поддержал президент США Дональд Трамп. Петро ранее критиковал вмешательство Вашингтона во внутреннюю политику Колумбии, а теперь заявил, что новый президент якобы намерен добиться его выдачи США на основании ложных обвинений.

Глава государства также предупредил, что дальнейшее развитие событий может привести к серьезному внутреннему конфликту.

«Совершенно ясно, как могла бы выглядеть гражданская война в Колумбии», — заявил Петро, выразив мнение, что часть общества не примет происходящее.

Инаугурация нового президента должна состояться уже в пятницу. Ожидается, что именно после передачи власти станет понятно, перерастет ли политическое противостояние в более масштабный кризис.

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#США #Колумбия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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