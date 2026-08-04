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Почему 80 тысяч мигрантов в один момент рванули в Сеуту: есть версии 0 936

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сеута

В испанском североафриканском анклаве Сеута, куда на прошлой неделе прорвались десятки тысяч мигрантов из соседнего Марокко, остаются от 3 до 5 тысяч человек, пересекших в последние дни границу без установленных процедур.

Об этом в понедельник сообщил глава автономного города Хуан Вивас. По его словам, хотя большинство мигрантов вернулось обратно в Марокко, жизнь в городе ещё не вернулась в нормальное русло.

Наплыв в 80 тысяч человек

По словам Виваса, в четверг и пятницу в город по морю и суше проникли до 80 тысяч человек — почти столько же, сколько в Сеуте постоянных жителей. После вмешательства властей, направивших в Сеуту в том числе армейские подразделения, большая часть мигрантов покинула город. Некоторые, однако, остаются, и их немедленная депортация сопряжена с проблемами, как пишет в частности The Objective.

Недавнее решение Верховного суда Испании запрещает немедленную высылку людей, прибывших в Испанию морем. Для депортации, в случае, если человек добровольно не хочет репатриироваться, необходимо возбуждать административное дело, решение местных властей о высылке может быть обжаловано в суде. А в случае подачи заявления об убежище процесс и вовсе может затянуться на годы.

Власти Марокко в понедельник заявили, что за наплывом мигрантов в Сеуту стояла скоординированная кампания дезинформации в соцсетях — людям внушали, что они могут беспрепятственно попасть в Сеуту и легализовать своё пребывание в ЕС. В заявлении указано, что в частности людей агитировали, ссылаясь на решение Верховного суда Испании.

В Марокко оценили число проникших в Сеуту людей в 40 тысяч, ещё около тысячи, как утверждается, были остановлены на подступах к другому испанскому анклаву Мелилья. В Марокко заявили, что при попытках попасть в Сеуту погибли 11 человек, в Испании при этом сообщали о более 70 погибших.

Споры в ЕС

Кризис в Сеуте вызвал споры среди стран ЕС. Ряд стран, в особенности те, где у власти правые политики, обвинил Испанию в попустительстве нелегальной миграции и неспособности защитить границы ЕС. Руководители 22 стран — подавляющего большинства — потребовали обсудить ситуацию на общеевропейском уровне (такое совещание пройдёт 4 августа).

В то же время главным образом левые и либеральные силы заявляют, что ситуация в Сеуте была скоординированной извне атакой на ЕС, а Испания является жертвой, а не виновником случившегося.

Некоторые комментаторы намекают на возможную причастность властей США к случившемуся, никаких доказательств этого, кроме хороших отношений между властями США и Марокко, однако, не приводится.

Другие возлагают основную ответственность на Марокко. Упоминается также о том, что российские государственные СМИ активно пользуются ситуацией, чтобы посеять панику и раздоры в ЕС. Об этом, в частности, написал глава МИД Украины Андрей Сибига, призвав запретить в ЕС "российскую пропаганду".

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил в наплыве мигрантов в Сеуту преступные группировки, зарабатывающие на нелегальной миграции. В то же время, он обвинил ряд стран ЕС, критиковавших Испанию, в отсутствии солидарности, передает «Радио Свобода».

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#Испания #миграция #дезинформация #Марокко
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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