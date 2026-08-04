В Демократической Республике Конго число умерших от лихорадки Эбола превысило 1,6 тысячи человек. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что эпидемия продолжает распространяться быстрее, чем удается ее сдерживать.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 1 августа в стране зарегистрировано 3748 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1657 закончились летальным исходом.

Об этом на брифинге в Женеве сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

По его словам, масштабы эпидемии продолжают расти и уже превышают возможности существующей системы реагирования.

«Нам необходима дополнительная поддержка — не только финансовая, но и в виде ресурсов, которые позволят расширить меры реагирования по всем направлениям», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Организации срочно требуются дополнительные лечебные мощности, мобильные группы эпидемиологов, бригады для безопасного захоронения умерших, а также медицинские работники, готовые работать непосредственно в очагах распространения инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что без дополнительной международной помощи остановить распространение Эболы будет крайне сложно. По мере роста числа заболевших возрастает риск дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.