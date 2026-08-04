Президент США утверждает, что принял решение отложить удары по Ирану после просьбы Тегерана и соседних стран, которые обсуждают мирное соглашение.

США и Израиль временно воздержатся от новых ударов по Ирану по просьбе Тегерана и других стран региона, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social в воскресенье, 2 августа.

По словам Трампа, США были готовы к нанесению массированных ударов. "Тем не менее Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от нанесения удара, поскольку были согласованы основные параметры сделки", - написал американский президент.

Сделка, как требует Трамп, должна включать "немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана". "Учитывая эту просьбу и действуя в интересах будущего всего мира, а также ради сохранения успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар - при условии, что нам удастся оперативно заключить сделку. Израиль разделяет эту позицию", - написал Трамп.

Трамп уже отдал приказ нанести новые удары

В конце недели газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп отдал приказ о новой серии ударов, призванных вынудить Тегеран сложить оружие. При этом любой прогресс в дипломатии может убедить Трампа отменить атаки и вернуться к переговорам, утверждали собеседники WSJ. По их словам, президент также может просто передумать.

Телеканал CBS News уточняет, что США и Израиль планировали совместные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, которые могли продлиться все выходные. Вероятно, целями стали бы нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, передает "Немецкая волна".