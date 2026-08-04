В ходе войны с Ираном США израсходовали "почти все" запасы дальнобойных ракет наземного базирования ATACMS и PrSM, которые были бы важны в случае конфликта с РФ или Китаем в будущем, пишет Reuters.

Соединенные Штаты, по информации Reuters, в значительной степени израсходовали запасы дальнобойных ракет наземного базирования в ходе войны с Ираном. Малые запасы таких ракет вызывают опасения относительно готовности американской армии к возможным вооруженным конфликтам в будущем, сообщает агентство во вторник, 4 августа, со ссылкой на источники в администрации США.

При этом Reuters указывает, что речь преимущественно идет о дальнобойных баллистических ракетах ATACMS и высокоточных оперативно-тактических ракетах PrSM (Precision Strike Missile). Подробности о конкретном применении этих вооружений не разглашались, отмечается далее. США уже задействовали "почти все" ракеты класса "земля-земля", состоящие на вооружении сухопутных войск, рассказали два источника агентства. Вместе с тем собеседники отказались назвать точные цифры.

По мнению аналитиков, такие ракеты, стоимость каждой из которых превышает 1 млн долларов, могли бы сыграть критически важную роль и в случае конфликта с Китаем или Россией. PrSM представляют собой новое, усовершенствованное поколение ракет, которое заменит ATACMS, имеющих меньшую дальность полета.

Израсходована значительная часть ракет Tomahawk и ракет для Patriot

Кроме того, с начала войны в Иране Соединенные Штаты исчерпали почти половину запасов крылатых ракет Tomahawk, хранящихся на их военных базах по всему миру и запускаемых с кораблей и подводных лодок ВМС США, сказал Reuters еще один неназванный источник. Существенно сократились и запасы оборонительных вооружений, таких как ракеты-перехватчики для комплексов противовоздушной обороны Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Агентство приводит данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которым с февраля по июль 2026 года США израсходовали около 65% ракет-перехватчиков Patriot, а запасы THAAD уменьшились как минимум на 38%. Два собеседника Reuters подтвердили, что эти данные соответствуют внутренней информации американской администрации.

Между тем президент США Дональд Трамп отвергает опасения в связи с сокращающимися запасами ключевых вооружений. Соединенные Штатырасполагают "гораздо большими запасами боеприпасов, чем кто-либо другой в мире", и их количество "значительно превышает наши потребности", цитирует Reuters заявление Белого дома, пишет "Немецкая волна".