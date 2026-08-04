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Украина вновь атаковала склады Wildberries: теперь пожар произошел под Санкт-Петербургом 2 347

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горящий склад
ФОТО: twitter

В ночь на вторник после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries в поселке Красный Бор под Санкт-Петербургом. Еще один склад компании подвергся удару в подмосковном Чехове, где, по предварительным данным российских властей, есть погибшие и раненые.

В поселке Красный Бор под Санкт-Петербургом после ночной атаки украинских беспилотников произошел пожар на складе маркетплейса Wildberries. О возгорании сообщили украинские и российские СМИ.

Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых виден пожар в логистическом комплексе. Позже пресс-служба Wildberries подтвердила, что объект компании в Красном Бору получил повреждения.

Еще одной целью атаки стал склад Wildberries в подмосковном Чехове. По предварительной информации российских властей, там погибли пять человек, еще шесть получили ранения.

Это уже не первые удары по объектам компании. По данным украинских источников, атаки на склады Wildberries продолжаются с 18 июля, а число поврежденных логистических объектов уже превысило 15.

Украинская сторона утверждает, что склады Wildberries используются не только для гражданской логистики. Президент Украины Владимир Зеленский и военные аналитики ранее заявляли, что через логистические центры компании проходят комплектующие для беспилотников и навигационное оборудование, которые используются российской армией.

По оценке украинской стороны, удары по таким объектам также вынуждают Россию рассредоточивать средства противовоздушной обороны, что облегчает атаки по другим военным целям в глубине страны.

Российские власти не подтверждали заявления о военном использовании складов Wildberries. Вместе с тем Москва регулярно обвиняет Украину в атаках на объекты гражданской инфраструктуры на территории России.

В свою очередь Украина неоднократно обвиняла Россию в ударах по гражданской инфраструктуре, включая логистические объекты, в частности терминалы компании «Новая почта».

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#Украина #логистика #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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