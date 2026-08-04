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Вашингтон расширил черный список: кто оказался под новыми санкциями 0 158

В мире
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Противостояние США и РФ

ChatGPT

Вашингтон ввел новые санкции против ряда российских военных структур, компаний и физических лиц, обвинив их в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. Ограничения будут действовать как минимум два года.

Согласно уведомлению Государственного департамента США, опубликованному в Федеральном реестре, санкции вступили в силу 24 июля в рамках Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

В санкционный список включены Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, Сухопутные войска РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Под ограничения также попали компании «Гидеон Альфа» и «Интернэшнл инвест компани», их дочерние структуры и правопреемники, а также пять граждан России: Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

По версии американской стороны, фигуранты санкционного списка причастны к передаче либо закупке товаров, технологий и услуг, которые могут использоваться при создании оружия массового уничтожения, а также крылатых и баллистических ракетных систем в интересах Ирана, КНДР и Сирии.

Новые ограничения запрещают государственным ведомствам США заключать с фигурантами санкционного списка любые контракты, закупать у них товары и услуги, предоставлять финансовую или иную поддержку, а также экспортировать продукцию военного назначения. Санкции рассчитаны на два года, однако госсекретарь США вправе сделать отдельные исключения.

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#США #санкции #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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