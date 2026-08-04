Одна из самых известных кинолокаций Италии, где снимали финальную сцену фильма "Казино "Рояль"" о Джеймсе Бонде, появилась на рынке недвижимости, сообщает Time Out.

Речь идет не обо всей исторической вилле, а об одном из апартаментов в знаменитой Villa La Gaeta на берегу озера Комо.

Именно возле этого здания агент 007 в исполнении Дэниела Крейга в конце фильма выслеживает и берет в плен мистера Уайта.

Что продается

На продажу выставлены отреставрированные в 2023 году апартаменты в несредневековой вилле, которые реализует агентство Sotheby's. Жилье расположено на первом этаже и занимает два уровня. В него входят: гостиная с выходом на террасу; кухня; спальня; ванная комната; ещё одна спальня с отдельной ванной комнатой на нижнем уровне; дополнительное помещение; выход к частной пристани.

Вместе с апартаментами новый владелец получит два парковочных места, а также собственный причал с местом для швартовки лодки.

Стоимость объекта составляет примерно от 1,2 до 1,4 млн евро. Учитывая расположение на берегу озера Комо и статус культовой кинолокации, такую цену авторы материала называют довольно умеренной, рассказывает агентство УНИАН.