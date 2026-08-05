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«Атомные» шарики вновь выбросило на британский пляж: жители бьют тревогу 0 677

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Taprogge-шар
ФОТО: depositphotos

На пляжах британского города Редкар вновь обнаружили десятки синих шариков, используемых на атомной электростанции в Хартлпуле для очистки трубопроводов. Несмотря на заверения оператора АЭС об их безопасности, местные жители опасаются возможного вреда для природы и животных.

Во время прогулки по побережью житель британского Редкара всего за полчаса собрал 41 синий шарик, который, как выяснилось, используется на атомной электростанции в Хартлпуле. Речь идет о так называемых Taprogge-шарах — специальных резиновых элементах, предназначенных для очистки труб системы охлаждения.

Оператор станции, компания EDF Energy, утверждает, что эти шарики изготовлены из биоразлагаемого материала и не представляют опасности для окружающей среды.

Однако местных жителей такие объяснения не успокаивают. По их словам, подобные находки появляются на побережье уже не впервые, а большое количество шариков может представлять угрозу для морских животных, которые способны принять их за пищу.

В ответ на критику EDF Energy заявила, что за последние полтора года ей удалось значительно сократить число подобных выбросов. В компании также сообщили, что предыдущий случай обнаружения шариков был зафиксирован в апреле. При этом данные о том, сколько таких элементов попадает в окружающую среду ежегодно, оператор не раскрывает.

Жители Редкара продолжают публиковать фотографии новых находок и считают, что проблема требует более серьезного внимания. По их мнению, предметы, предназначенные для очистки оборудования, не должны регулярно оказываться на морском побережье.

Хотя оператор АЭС настаивает, что обнаруженные шарики безопасны, регулярные находки на пляжах продолжают вызывать вопросы у местных жителей. Они требуют более прозрачной информации о причинах подобных инцидентов и мерах, которые должны исключить попадание технических материалов в окружающую среду.

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#экология #безопасность #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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