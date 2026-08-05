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Дрон гнался за продавцом до последнего: появилось шокирующее видео из Херсона 4 1077

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон

В Херсоне российский беспилотник атаковал продавца овощей прямо во время работы. На опубликованных кадрах видно, как дрон преследует мужчину, а затем взрывается рядом с его автомобилем. Украинские власти назвали произошедшее военным преступлением.

В социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором российский беспилотник преследует уличного торговца овощами в Херсоне. На записи видно, как мужчина пытается укрыться за своим фургоном, в то время как низколетящий дрон следует за ним. Через несколько секунд беспилотник взрывается рядом с автомобилем.

По данным украинских властей, пострадавшему — мужчине около 50 лет — удалось выжить. Он получил осколочные ранения и сильный психологический шок. Во время атаки неподалеку находилась его жена.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что нападение произошло во вторник в Херсоне, и обвинил Россию в совершении военного преступления. По его словам, оператор дрона сознательно атаковал гражданского человека.

В Херсоне ударные беспилотники, как утверждают украинские власти, все чаще используются для атак на город. Из-за постоянной угрозы местные жители уже называют происходящее «человеческим сафари», имея в виду охоту на мирных людей с воздуха.

Кроме того, местные власти сообщили, что в результате ночных ударов управляемыми авиабомбами по Сумской области погибли двое детей и пожилая женщина.

Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в ударах по гражданскому населению. Москва отвергает обвинения в преднамеренных атаках на мирных жителей.

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#терроризм #СМИ #Украина #дрон #нападение #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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