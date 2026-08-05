Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Массированная атака на Киевскую область: 15 погибших, горят склады и торговый центр 2 1208

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: сгоревшая торговая база
ФОТО: пресс-фото

В ночь на среду Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. По последним данным украинских властей, погибли 15 человек, еще десятки получили ранения.

В результате ночной атаки российских ракет и беспилотников на Киев и Киевскую область погибли 15 человек. По данным украинских властей, еще десятки жителей получили ранения.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Киевской области. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, девять человек погибли в Броварском районе, четыре — в Бучанском, еще один человек стал жертвой удара в Фастовском районе.

В самом Киеве погибла одна женщина. По данным городской военной администрации, ранения получили как минимум 24 человека.

Удары вызвали пожары сразу в нескольких районах. В столице повреждены жилые дома и офисные здания. Кроме того, загорелся один из торговых центров, повреждено производственное предприятие.

В Броварском районе возникли крупные пожары как минимум на четырех складских объектах, а в Бучанском районе также вспыхнул склад.

Массированный удар сопровождался объявлением воздушной тревоги в Киеве и Киевской области. По информации украинских властей, Россия использовала баллистические ракеты и реактивные беспилотники.

Атака стала очередным масштабным ударом по украинской столице и прилегающему региону. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий, а информация о пострадавших и разрушениях может уточняться.

×
Читайте нас также:
#Украина #кризис #беспилотники #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Taprogge-шар
Изображение к статье: Ормузский пролив
Изображение к статье: Арест мужчины
Изображение к статье: Владимир Путин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: теннисистка Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Укладывают асфальт
Бизнес
Изображение к статье: Хоррор «Пасть дьявола»: акулы, затопленные пещеры и борьба за выживание
Культура &
Изображение к статье: Линда Лин
Наша Латвия
Изображение к статье: Кристофер Филлипс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мелатонин
Люблю!
Изображение к статье: теннисистка Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Укладывают асфальт
Бизнес
Изображение к статье: Хоррор «Пасть дьявола»: акулы, затопленные пещеры и борьба за выживание
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео