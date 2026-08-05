В ночь на среду Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. По последним данным украинских властей, погибли 15 человек, еще десятки получили ранения.

В результате ночной атаки российских ракет и беспилотников на Киев и Киевскую область погибли 15 человек. По данным украинских властей, еще десятки жителей получили ранения.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Киевской области. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, девять человек погибли в Броварском районе, четыре — в Бучанском, еще один человек стал жертвой удара в Фастовском районе.

В самом Киеве погибла одна женщина. По данным городской военной администрации, ранения получили как минимум 24 человека.

Удары вызвали пожары сразу в нескольких районах. В столице повреждены жилые дома и офисные здания. Кроме того, загорелся один из торговых центров, повреждено производственное предприятие.

В Броварском районе возникли крупные пожары как минимум на четырех складских объектах, а в Бучанском районе также вспыхнул склад.

Массированный удар сопровождался объявлением воздушной тревоги в Киеве и Киевской области. По информации украинских властей, Россия использовала баллистические ракеты и реактивные беспилотники.

Атака стала очередным масштабным ударом по украинской столице и прилегающему региону. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий, а информация о пострадавших и разрушениях может уточняться.