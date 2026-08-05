После того, как на прошлой неделе в результате ударов России по Киеву было повреждено здание посольства Литвы, министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что у Вильнюса нет данных о том, что само представительство было целью атаки.

„Нет, таких данных у нас нет. Мы оцениваем ситуацию исходя из того, что мы знаем на данный момент: ущерб был нанесен неслучайно, ракеты ударили совсем рядом с нашей территорией, но мы считаем, что целились не в посольство“, – сказал Будрис в интервью, опубликованном в среду в деловом издании Verslo zinios.

„С другой стороны, никаких целей, даже (...) учитывая, что Россия не гнушается бить по гражданским объектам, рядом не было. Единственная — это теплоэлектростанция в полутора километрах от нашего посольства, которая постоянно подвергается атакам, так что можно сказать, что целились в нее, но это очень уж близко к нам. Один кратер находится всего в нескольких метрах от забора, другой (...) — в 150 метрах от нашей территории“, – отметил глава литовской дипломатии.

Фото: Фото: Андрей Сибига / Х.

Министр подчеркнул, что Россия обязана обеспечивать безопасность дипломатических представительств, и от Москвы требуют возместить нанесенный ущерб.

„Он очевиден: в нашем представительстве выбиты окна, повреждена крыша, мы это так не оставим. (...) То, что они делают в Киеве, атакуя объекты, не имеющие ничего общего с военными — это преступления“, – заявил он.

Как сообщало агентство BNS, в результате ударов в ночь на субботу сотрудники посольства не пострадали, однако были повреждены оконные рамы, разбиты стекла, крыша и установленные на ней солнечные батареи.

Атаку, в результате которой пострадало здание посольства Литвы, осудили президент Гитанас Науседа и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министерство иностранных дел уже выразило решительный протест представителю России, отметив, что такие действия грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.