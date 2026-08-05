Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр иностранных дел: нет данных, что посольство Литвы в Киеве было целью удара России 0 215

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посольство Литвы в Киеве

Фото: Фото: Андрей Сибига / Х.

После того, как на прошлой неделе в результате ударов России по Киеву было повреждено здание посольства Литвы, министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что у Вильнюса нет данных о том, что само представительство было целью атаки.

„Нет, таких данных у нас нет. Мы оцениваем ситуацию исходя из того, что мы знаем на данный момент: ущерб был нанесен неслучайно, ракеты ударили совсем рядом с нашей территорией, но мы считаем, что целились не в посольство“, – сказал Будрис в интервью, опубликованном в среду в деловом издании Verslo zinios.

„С другой стороны, никаких целей, даже (...) учитывая, что Россия не гнушается бить по гражданским объектам, рядом не было. Единственная — это теплоэлектростанция в полутора километрах от нашего посольства, которая постоянно подвергается атакам, так что можно сказать, что целились в нее, но это очень уж близко к нам. Один кратер находится всего в нескольких метрах от забора, другой (...) — в 150 метрах от нашей территории“, – отметил глава литовской дипломатии.

posolstvo-litvi-kiev.jpg

Фото: Фото: Андрей Сибига / Х.

Министр подчеркнул, что Россия обязана обеспечивать безопасность дипломатических представительств, и от Москвы требуют возместить нанесенный ущерб.

„Он очевиден: в нашем представительстве выбиты окна, повреждена крыша, мы это так не оставим. (...) То, что они делают в Киеве, атакуя объекты, не имеющие ничего общего с военными — это преступления“, – заявил он.

Как сообщало агентство BNS, в результате ударов в ночь на субботу сотрудники посольства не пострадали, однако были повреждены оконные рамы, разбиты стекла, крыша и установленные на ней солнечные батареи.

Атаку, в результате которой пострадало здание посольства Литвы, осудили президент Гитанас Науседа и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министерство иностранных дел уже выразило решительный протест представителю России, отметив, что такие действия грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

×
Читайте нас также:
#Литва #безопасность #посольство #дипломатия #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сгоревшая торговая база
Изображение к статье: Вертолет Трампа
Изображение к статье: Оскар Писториус
Изображение к статье: Вулкан Фуэго Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ринкевич Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Rīgas satiksme
Бизнес
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за бейсболкой, купальником и другими капризными вещами
Люблю!
Изображение к статье: многоквартирные высотки в Риге Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: вентилятор
Техно
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич.
Политика
1
Изображение к статье: Ринкевич Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Rīgas satiksme
Бизнес
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за бейсболкой, купальником и другими капризными вещами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео