Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые ограничения для граждан России, осужденных по уголовным или административным делам и находящихся за пределами страны. Под действие документа подпадают в том числе лица, осужденные по статьям, которые правозащитники считают политически мотивированными.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дополнительные ограничения для граждан страны, осужденных по уголовным или административным делам и находящихся за границей.

Документ распространяется на россиян, которые, по формулировке закона, «уклоняются от исполнения наказания». В России такие решения нередко выносятся и заочно, если человек находится за пределами страны.

После вступления закона в силу такие граждане лишатся права получать заграничные паспорта, пользоваться порталом государственных услуг, а также распоряжаться своими денежными средствами и имуществом на территории России.

Кроме того, закон предусматривает отказ в большинстве консульских и нотариальных услуг. В случае задержания за рубежом таким гражданам также не будет предоставляться юридическая помощь через российские дипломатические представительства.

Еще одной мерой станет замораживание имущества и банковских счетов в России.

Новые правила распространяются и на граждан, осужденных по ряду статей, связанных с публичной критикой государства. В частности, речь идет о статьях о так называемой дискредитации российской армии, так называемом нарушении территориальной целостности России, призывах к введению санкций против страны, а также о законодательстве об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

Фактически закон значительно расширяет последствия обвинительных приговоров для россиян, находящихся за пределами страны. Теперь ограничения будут касаться не только уголовного преследования, но и доступа к государственным услугам, собственности и консульской поддержке.