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США заявили, что через Ормузский пролив безопасно прошли уже более тысячи судов 0 27

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ормузский пролив

ChatGPT

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив остается открытым для международного коммерческого судоходства. По данным американских военных, за последние три месяца они обеспечили безопасный проход более тысячи гражданских судов, несмотря на действия Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым для всех коммерческих судов, следующих по международному водному пути.

По данным американского командования, за последние три месяца силы США оказали содействие в безопасном прохождении через пролив более 1000 коммерческих судов.

В CENTCOM подчеркнули, что это происходило «несмотря на необоснованную агрессию Ирана», и отметили, что сопровождение и обеспечение безопасности судоходства продолжается и в настоящее время.

Ормузский пролив считается одной из важнейших морских транспортных артерий мира, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые инциденты в этом районе способны повлиять на глобальные энергетические рынки и международную торговлю.

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#Иран #США #торговля #энергетика #безопасность #судоходство #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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