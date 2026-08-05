Американская газета The Washington Post посвятила две страницы именам детей, погибших в секторе Газа с начала войны. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших достигло примерно 60 тысяч человек, из которых около 18,5 тысячи — дети. При этом авторы публикации отмечают, что реальные потери могут быть еще выше.

The Washington Post опубликовала масштабный материал, посвященный жертвам войны в секторе Газа. Центральное место в нем занимает двухстраничный список с именами тысяч детей, погибших с 7 октября 2023 года, передает Entrevue.

Газета ссылается на данные Министерства здравоохранения Газы, согласно которым с начала конфликта погибли около 60 000 человек, включая 18 500 детей. При этом издание подчеркивает, что эти цифры, вероятно, не отражают полного масштаба трагедии.

Журналисты также приводят результаты независимого научного исследования, опубликованного в январе. Его авторы использовали методы статистического моделирования и сопоставили данные больниц, свидетельства очевидцев, спутниковые снимки и онлайн-некрологи. По их оценке, реальное число погибших в результате боевых действий может превышать 64 тысячи человек.

Особое впечатление производит опубликованная газетой двойная страница, полностью заполненная именами погибших детей. Каждая строка — это имя, возраст и оборвавшаяся жизнь. Среди жертв есть младенцы, которым было всего несколько месяцев.

Одной из самых трагичных историй, приведенных в публикации, стала судьба шестилетней Хинд. После обстрела девочка оказалась запертой в автомобиле рядом с телами шести погибших родственников. Она сумела дозвониться в службу спасения, и оператор Палестинского Красного Полумесяца более трех часов оставался с ней на связи, пытаясь успокоить ребенка и читая ей строки из Корана. Девочка умоляла как можно скорее приехать за ней, однако спасатели не смогли добраться до места из-за продолжающихся боев. Спустя двенадцать дней ее тело было найдено.

The Washington Post отмечает, что опубликованный список остается неполным. Многие погибшие до сих пор находятся под завалами разрушенных зданий и не включены в официальную статистику. По мнению редакции, публикация имен помогает увидеть за сухими цифрами конкретные человеческие судьбы — детей, у каждого из которых были семья, мечты и будущее, оборвавшиеся из-за войны.