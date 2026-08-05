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Страшнее любой статистики: The Washington Post напечатала имена тысяч детей, погибших в Газе 1 206

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дети, погибшие в Секторе Газа

Американская газета The Washington Post посвятила две страницы именам детей, погибших в секторе Газа с начала войны. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших достигло примерно 60 тысяч человек, из которых около 18,5 тысячи — дети. При этом авторы публикации отмечают, что реальные потери могут быть еще выше.

The Washington Post опубликовала масштабный материал, посвященный жертвам войны в секторе Газа. Центральное место в нем занимает двухстраничный список с именами тысяч детей, погибших с 7 октября 2023 года, передает Entrevue.

Газета ссылается на данные Министерства здравоохранения Газы, согласно которым с начала конфликта погибли около 60 000 человек, включая 18 500 детей. При этом издание подчеркивает, что эти цифры, вероятно, не отражают полного масштаба трагедии.

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Журналисты также приводят результаты независимого научного исследования, опубликованного в январе. Его авторы использовали методы статистического моделирования и сопоставили данные больниц, свидетельства очевидцев, спутниковые снимки и онлайн-некрологи. По их оценке, реальное число погибших в результате боевых действий может превышать 64 тысячи человек.

Особое впечатление производит опубликованная газетой двойная страница, полностью заполненная именами погибших детей. Каждая строка — это имя, возраст и оборвавшаяся жизнь. Среди жертв есть младенцы, которым было всего несколько месяцев.

Одной из самых трагичных историй, приведенных в публикации, стала судьба шестилетней Хинд. После обстрела девочка оказалась запертой в автомобиле рядом с телами шести погибших родственников. Она сумела дозвониться в службу спасения, и оператор Палестинского Красного Полумесяца более трех часов оставался с ней на связи, пытаясь успокоить ребенка и читая ей строки из Корана. Девочка умоляла как можно скорее приехать за ней, однако спасатели не смогли добраться до места из-за продолжающихся боев. Спустя двенадцать дней ее тело было найдено.

The Washington Post отмечает, что опубликованный список остается неполным. Многие погибшие до сих пор находятся под завалами разрушенных зданий и не включены в официальную статистику. По мнению редакции, публикация имен помогает увидеть за сухими цифрами конкретные человеческие судьбы — детей, у каждого из которых были семья, мечты и будущее, оборвавшиеся из-за войны.

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#война #трагедия #дети #статистика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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