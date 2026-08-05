По данным Bloomberg, в прошлом месяце представители ряда европейских стран провели закрытую встречу с российской стороной, на которой обсуждались возможные пути прекращения войны в Украине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Представители европейских стран в прошлом месяце вновь провели закрытую встречу с российской стороной, чтобы обсудить возможные варианты прекращения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Европу на переговорах представляли бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, экс-государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и опытный французский дипломат Пьер Вимон. Кто именно представлял Россию, источники Bloomberg не раскрывают.

При этом ни Великобритания, ни Франция, ни Германия, ни Россия официально не подтвердили факт проведения такой встречи.

Bloomberg отмечает, что бывшие чиновники и представители аналитических центров нередко участвуют в неофициальных дипломатических контактах, чтобы обсудить возможные пути решения сложных международных кризисов. Такие встречи проходят без официального мандата и служат площадкой для обмена идеями, которые впоследствии могут быть доведены до действующих властей по дипломатическим каналам.

Это уже не первое сообщение о подобных контактах. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории его страны состоялась встреча представителей Германии и России, одной из тем которой также было возможное прекращение войны в Украине.

В ответ на эти сообщения Министерство иностранных дел Украины заявило, что подобные переговоры практически не влияют на процесс урегулирования конфликта. Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев не уполномочивал Германию вести какие-либо переговоры по вопросу завершения войны от имени Украины.