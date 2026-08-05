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У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину: он снимал меры безопасности перед визитом президента 0 26

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест мужчины

За два дня до приезда президента США Дональда Трампа в его гольф-клуб под Лос-Анджелесом был задержан вооруженный мужчина, который фотографировал территорию и, по версии полиции, наблюдал за подготовкой мер безопасности.

Вооруженный мужчина был задержан в минувшие выходные на территории принадлежащего Дональду Трампу гольф-клуба недалеко от Лос-Анджелеса. Как сообщили во вторник правоохранительные органы, 38-летний Джанин Джон Тейл, предположительно, вел наблюдение за системой безопасности за два дня до визита американского президента.

По данным полиции, в воскресенье мужчина фотографировал и снимал на видео территорию гольф-клуба. Во вторник вечером Дональд Трамп прибыл туда на вертолете, чтобы принять участие в благотворительном ужине по сбору средств, организованном Национальным комитетом Республиканской партии.

При задержании у Тейла в кармане обнаружили магазин с 16 патронами, а в его автомобиле — заряженный пистолет.

В понедельник правоохранители провели обыск в доме подозреваемого в расположенном неподалеку городе Дауни. Там были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, а также несколько ноутбуков с материалами, которые полиция охарактеризовала как «вызывающие обеспокоенность».

Позже мужчину освободили под залог в размере 250 тысяч долларов. Суд запретил ему приближаться к гольф-клубу Трампа и владеть оружием.

Напомним, что за последнее время Дональд Трамп уже несколько раз становился объектом попыток покушения. Новое происшествие вновь вызвало повышенное внимание к вопросам обеспечения безопасности американского президента.

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#США #терроризм #президент #оружие #безопасность #задержание #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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