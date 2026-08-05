Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Германии удар молнии разделил город на две части 0 947

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: молния

Удар молнии вывел из строя шлагбаумы на двух железнодорожных переездах в баварском городе Гарбург, что фактически разделило город на две части, сообщает DW.

Как отметили правоохранители, пострадавшие дороги – это единственное прямое сообщение между западной и восточной частями Гарбурга, и теперь по ним невозможно проехать на автомобиле.

Жителям теперь приходится объезжать несколько километров, а дорожные службы в среду утром работали над организацией объездных маршрутов.

Пока неизвестно, когда повреждения будут устранены. Полиция сообщила, что перебои в движении могут продолжаться до утреннего часа пик.

Техническому специалисту компании Deutsche Bahn сообщили о случившемся, однако ремонт может занять некоторое время из-за многочисленных других неисправностей, вызванных погодными условиями.

До тех пор шлагбаумы будут оставаться закрытыми. Полиция также предупредила водителей не пользоваться неофициальными объездными путями и не пытаться объезжать опущенные шлагбаумы.

×
Читайте нас также:
#погода #транспорт #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Львица
Изображение к статье: сгоревшая торговая база
Изображение к статье: Вертолет Трампа
Изображение к статье: Оскар Писториус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Туннель между Литвой и Беларусией.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полиция Лондона
ЧП и криминал
Изображение к статье: Жизнь в Эфиопии заставляет задуматься о переезде в Европу.
ЧП и криминал
1
Иконка видео
Политика
10
Изображение к статье: В аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник с взрывчаткой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ринкевич Иконка видео
Политика
1
Изображение к статье: Туннель между Литвой и Беларусией.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полиция Лондона
ЧП и криминал
Изображение к статье: Жизнь в Эфиопии заставляет задуматься о переезде в Европу.
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео