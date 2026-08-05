Удар молнии вывел из строя шлагбаумы на двух железнодорожных переездах в баварском городе Гарбург, что фактически разделило город на две части, сообщает DW.

Как отметили правоохранители, пострадавшие дороги – это единственное прямое сообщение между западной и восточной частями Гарбурга, и теперь по ним невозможно проехать на автомобиле.

Жителям теперь приходится объезжать несколько километров, а дорожные службы в среду утром работали над организацией объездных маршрутов.

Пока неизвестно, когда повреждения будут устранены. Полиция сообщила, что перебои в движении могут продолжаться до утреннего часа пик.

Техническому специалисту компании Deutsche Bahn сообщили о случившемся, однако ремонт может занять некоторое время из-за многочисленных других неисправностей, вызванных погодными условиями.

До тех пор шлагбаумы будут оставаться закрытыми. Полиция также предупредила водителей не пользоваться неофициальными объездными путями и не пытаться объезжать опущенные шлагбаумы.