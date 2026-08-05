Власти Гватемалы начали эвакуацию населения после резкого усиления активности вулкана Фуэго. Уже вывезены около 250 человек, закрыта автомагистраль, а специалисты предупреждают: если извержение усилится, эвакуацию придется расширить.

Около 250 жителей были эвакуированы в качестве меры предосторожности из-за мощного извержения вулкана Фуэго, расположенного примерно в 40 километрах к юго-западу от столицы Гватемалы. Один из самых активных вулканов Центральной Америки начал извергаться в понедельник, а во вторник власти повысили уровень опасности.

Из прилегающей к вулкану зоны уже эвакуированы жители двух населенных пунктов. Кроме того, для движения транспорта временно закрыта одна из автомагистралей. По данным служб гражданской защиты, при дальнейшем усилении активности вулкана неизбежны новые эвакуации.

Фуэго, название которого в переводе с испанского означает «огонь», находится всего в 16 километрах от старинного города Антигуа — бывшей столицы страны и одного из самых популярных туристических центров Гватемалы. Этот регион особенно привлекает любителей горных походов: многие туристы поднимаются на соседний спящий вулкан Акатенанго, откуда открывается впечатляющий вид на извержения Фуэго.

Высота вулкана достигает почти 4000 метров. Обычно он проявляет активность десятки раз в день, однако большинство таких извержений ограничиваются выбросами дыма и пепла. На этот раз ситуация значительно серьезнее: специалисты зафиксировали поток лавы длиной в несколько сотен метров, а также мощные выбросы газа и густого дыма.

Нынешнее извержение пока не сравнимо с катастрофой 2018 года, когда серия чрезвычайно сильных извержений унесла жизни сотен людей. Тогда один из населенных пунктов был полностью уничтожен лавой, а последствия стихии затронули более 1,7 миллиона жителей страны.

Пока власти надеются, что активность вулкана удастся взять под контроль без тяжелых последствий, однако спасательные службы продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости расширить зону эвакуации.