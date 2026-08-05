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В Польше закрыли дело об «измене» в деле о гибели в России элиты страны во главе с президентом 0 186

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смоленская катастрофа

После 10 лет расследования Национальная прокуратура Польши официально закрыла дело о «дипломатической измене» в ходе расследования Смоленской катастрофы, сообщает RMF24.

Расследование так называемой дипломатической измены в связи со Смоленской катастрофой длилось целых 10 лет. Национальная прокуратура анализировала действия польских властей в апреле и мае 2010 года, сразу после трагедии, в которой на территории России погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский с женой.

В ходе этого 10-летнего расследования было допрошено в общей сложности 488 свидетелей.

Как подчеркнул пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак во время пресс-конференции в среду, следователи не выявили никаких признаков преступления.

"Расследование, длившееся 10 лет, показало, что действия польских властей в апреле и мае 2010 года не содержали никаких признаков преступления в виде дипломатической измены", – заявил Новак.

Новак при этом отметил, что в настоящее время в Генеральной прокуратуре все еще продолжается основное расследование катастрофы, начатое в 2010 году.

Он напомнил, что в последние дни в Следственную группу №1 Национальной прокуратуры поступил перевод дополняющего заключения Международной группы экспертов. Как он отметил, это комплексное заключение "должно было дать ответ на вопрос, в самых общих чертах, что стало причиной Смоленской катастрофы".

Как известно, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М потерпел крушение в аэропорту "Северный" под Смоленском, в результате чего погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Ришард Качоровский.

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#президент #Польша #дипломатия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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