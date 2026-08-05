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Вылет вертолета Трампа оказался под расследованием: что произошло? 0 90

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вертолет Трампа

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование возможного нарушения правил безопасности во время вылета президентского вертолета с территории Белого дома. По данным СМИ, в этот момент не были соблюдены предусмотренные ограничения для гражданской авиации.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует возможное нарушение норм безопасности при вылете вертолета президента Дональда Трампа с территории Белого дома. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, действующие правила требуют временно приостанавливать отправление коммерческих рейсов из аэропорта имени Рональда Рейгана на время вылета президентского вертолета. Кроме того, гражданским воздушным судам запрещено приближаться к нему ближе чем на 1,5 мили (около 2,5 километра).

Однако, как утверждает газета, в данном случае эти требования выполнены не были.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что угрозы столкновения не возникло: во время полета ни один гражданский самолет не оказался на опасном расстоянии от вертолета, на борту которого находился Дональд Трамп.

Расследование должно установить, почему предусмотренные правила безопасности не были соблюдены и были ли допущены нарушения при организации президентского рейса.

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#США #президент #авиация #безопасность #белый дом #новости #правила #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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