В зоопарке Тама под Токио за последнюю неделю погибли три львицы. По предварительной версии ветеринаров, причиной стал тепловой удар, вызванный аномальной жарой и высокой влажностью, которые обрушились на Японию.

В зоопарке Тама, расположенном к западу от Токио, за последние дни погибли три львицы. По предварительным данным ветеринаров, причиной их смерти стал тепловой удар. Еще несколько крупных кошек находятся под постоянным наблюдением специалистов, передает Entrevue.

С середины июля признаки перегрева — потеря аппетита и вялость — появились у десяти из шестнадцати львов, содержащихся в зоопарке. Первая львица умерла 28 июля, вторая — 31 июля, третья — 2 августа.

По словам ветеринаров, у животных были выявлены сильное обезвоживание и признаки полиорганной недостаточности, что указывает на возможный тепловой удар.

Представители зоопарка отмечают, что, несмотря на происхождение львов из жарких регионов Африки, высокая влажность японского климата переносится ими значительно тяжелее, чем сухая жара. Ситуацию усугубило резкое повышение температуры сразу после окончания сезона дождей.

В связи с происходящим администрация усилила меры по защите животных: в вольерах проводят дополнительное орошение, улучшают вентиляцию, устанавливают локальные кондиционеры и круглосуточно наблюдают за состоянием оставшихся львов.

От аномальной жары страдают не только животные. По данным властей Японии, только за неделю с 20 по 26 июля около 18,6 тысячи человек были госпитализированы с тепловым ударом. Еще 45 человек скончались до или сразу после поступления в больницы. В среднем жара ежегодно становится причиной около 1300 смертей в стране.

Случай в токийском зоопарке стал очередным напоминанием о том, что экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, представляют серьезную угрозу не только для людей, но и для животных, даже тех, которые традиционно считаются приспособленными к жаркому климату.