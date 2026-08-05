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Жизнь после тюрьмы: чем теперь занимается бывший паралимпийский чемпион Оскар Писториус 0 279

В мире
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оскар Писториус

Южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, нашел работу после освобождения по условно-досрочному освобождению. По данным британских СМИ, бывший паралимпийский чемпион теперь работает в компании, занимающейся звуковым оборудованием.

39-летний Писториус был освобожден условно-досрочно в январе 2024 года после отбытия части наказания за убийство своей девушки Ривы Стенкамп. В 2013 году он четыре раза выстрелил через закрытую дверь ванной комнаты, утверждая, что принял находившуюся там женщину за грабителя, передает New York Post. Впоследствии суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 13 годам и пяти месяцам лишения свободы.

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До трагедии Писториус считался одним из самых известных спортсменов мира. Он завоевал шесть золотых медалей Паралимпийских игр и вошел в историю Олимпиады-2012 в Лондоне как первый двусторонний ампутант, выступивший на Олимпийских играх наравне с другими спортсменами.

После освобождения бывший чемпион не вернулся в спорт. По информации Daily Mail, он работает в компании по производству и обслуживанию звукового оборудования. Его точная должность не раскрывается.

По словам местных жителей, Писториус старается вести максимально закрытый образ жизни. Он живет в пригороде Претории Уотерклуф — там же, где произошло убийство Стенкамп, — в доме своего дяди Арнольда. До окончания срока наказания в 2029 году спортсмен остается под надзором службы пробации.

Условия освобождения обязывают его сообщать о смене места жительства и работы, а также продолжать посещать курсы по управлению гневом и занятия, посвященные профилактике гендерного насилия.

Рива Стенкамп, которой на момент гибели было 29 лет, работала моделью, изучала право и планировала стать адвокатом. Она встречалась с Писториусом всего несколько месяцев до трагедии.

После освобождения бывший паралимпийский чемпион полностью исчез из публичной жизни. Несмотря на новое место работы, он продолжает жить под строгими ограничениями, а его имя по-прежнему ассоциируется не со спортивными достижениями, а с одним из самых громких уголовных дел последних десятилетий.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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